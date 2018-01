Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo večinoma oblačno, le ponekod na severu in na Primorskem bo bolj jasno. Pihala bo večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na severozahodu do -3, ob morju okoli 7 °C. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Meja sneženja bo […]

