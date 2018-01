Obveznice novorojenčkom kot rešitev revščine v ZDA Svet kapitala Ameriška ekonomista Darrcik Hamilton iz New School in William Darity z univerze Duke sta po poročanju Washington Posta prišla na zamisel, kako bi lahko rešili problem neenakosti in revščine v ZDA. Vsak novorojenček bi ob rojstvu dobil določen znesek denarja v obveznicah, s katerim bi lahko nato razpolagal ob dopolnjenem 18. letu starosti.

Sorodno Oglasi