Bela hiša sporoča, da je predsednik Donald Trump danes še zadnjič potrdil veljavnost leta 2015 sprejetega jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami s tem, da ni ponovno uvedel sankcij, ki so bile po sporazumu odpravljene. Uvedel pa je z jedrskim sporazumom nepovezane sankcije proti 14 posameznikom in ustanovam Irana.



