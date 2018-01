Četrtina Deželne banke Slovenija v roke Skupine Prva Svet kapitala Kapitalska zadruga je za najugodnejšega ponudnika za svojih 25 odstotkov in eno delnico v Deželni banki Slovenija (DBS) izbrala skupno ponudbo družb Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica, so sporočili iz Skupine Prva in Kapitalske zadruge. Ob strani bosta zdaj pristopili k oblikovanju kupoprodajne pogodbe, so dodali.

Sorodno

Oglasi