Pancetovi končali črn niz, Ograjenškovi odpravili Mušiča in Vidmarja Sportal Moštva v ligi EBEL so se vrnila v tekmovalni pogon. Dornbirn Žige Panceta je negativno serijo s suvereno zmago s 6:2 končal pri zadnjem Znojmu. Slovenski napadalec je podal za vodstvo s 3:2. Ken Ograjenšek je z Gradcem s 7:2 odpihnil Fehervar Alešu Mušiča in Luke Vidmarja (podaja za vodstvo z 1:0). Medveščak, ki je izgubil proti Volzanu, bo 4. februarja priredil novo zimsko klasiko, tekma bo na Šalati.

