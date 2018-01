Praga - V minuli sezoni izjemna Gabriela Koukalova je imela pred olimpijsko sezono veliko smole, poškodovala si je mečno mišico in zato izpustila vse dosedanje tekme v tej sezoni, a je vseskozi ohranjala upanje, da bo do Pjongčanga nared za boj za kolajne. Rehabilitacija ni potekala po načrtu in aktualna svetovna prvakinja ter zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala se je morala sprijazni