Nepričakovano sneg sredi Ljubljane? Z namenom ... #foto Sportal V središču Ljubljane, natančneje na Stritarjevi ulici, so danes navsezgodaj zjutraj s snegom iz Planice uredili krajšo smučarskotekaško progo. Proga je del promocije tekme svetovnega pokala v smučarskih tekih, ki bo prihodnji konec tedna v Planici, in uvertura v sedmi mednarodni dan snega, ki bo prav tako v Planici. Progo lahko brezplačno preizkusite danes do 14. ure.

