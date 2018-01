My work only allows Internet Explorer, so I have to manually Adrenalin Happy Sunday from Software Expand! In this week’s edition of Feedback Loop, we talk about the future of Windows Phone, whether it makes sense to build media centers discuss the preferences for metal vs. plastic on smartphones. All that and more past the break the proof of concept can make. Just because you can do

Sorodno















Oglasi Omenjeni Internet

Internet Explorer

Windows Phone Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Domen Prevc

Peter Prevc

Borut Pahor

Vid Kavtičnik