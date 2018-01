Pravoslavci s praznovanji in ognjemeti vstopili v novo leto Dnevnik Pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, so ob polnoči vstopili v novo leto. Organiziranih javnih prireditev v Sloveniji ni bilo, so pa novoletne zabave pripravili posamezni gostinci, ki so gostom postregli s tradicionalnimi...

