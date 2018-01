Peterhansel po trku s skalo v peklenski etapi na jugu Bolivije izgubil vodstvo, Marčiču nadmorska vi 24ur.com Maratonska etapa La Paz-Uyuni, na kateri pomoč servisnih ekip ni bila dovoljena, se preveša v najtežjo letošnjo etapo. Načeti stroji od včerajšnjih 727 kilometrov in utrujeni dirkači od noči na skoraj 4000 metrih nadmorske višine se danes spopadajo s skoraj 500 kilometrov dolgo hitrostno preizkušnjo in to na višini med 3800 in 4800 metri. Slovenec Simon Marčič je etapo končal na 62. mestu.

