Golden Statu so se zatresle hlače v Torontu Dnevnik Prvaki lige NBA Golden State Warriors so gostovali pri Toronto Raptors in prišli do 19. zmage na gostovanjih. Čeprav so zapravili prednost 27 točk ob polčasu, so zdržali do konca in proti drugi ekipi vzhodne konference slavili s 127:125. Klay...

Sorodno









Oglasi