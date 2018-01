Porno zvezdnica o Trumpu: V belih spodnjicah me je lovil po hotelski sobi; Trump to zanika! Reporter Konservativni ameriški časnik Wall Street Journal je poročal, da naj bi osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa posredoval pri plačilu 130.000 dolarjev zvezdnici pornografskih filmov za molk o domnevnih seksualnih igricah. Ko je to prišlo v

Sorodno









Oglasi