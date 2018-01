Spoštovani, pred osmimi leti smo osnovali skupino PROTEST PROTI NESORAZMERNIM REZOM. Takrat je bila kriza na velikem pohodu in vlada je izvajala nesorazmerne reze - kulturi največ, ostalim malo manj. Tokrat je slika drugačna: režejo predvsem med producenti in kulturnimi programi, ki so profesionalni in prepotrebni za to državo.