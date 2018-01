V Črni gori obsodili džihadista, ki se je v Siriji boril pod zastavo IS Reporter V Črni gori so danes črnogorskega državljana Hamida Beharovića obsodili na šest mesecev zapora, ker se je v Siriji boril na strani skrajne skupine Islamska država (IS). Med aprilom 2015 in majem 2016 se je boril v sirskem mestu Mandžib na meji s Turčijo,

