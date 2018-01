Stanovanjski sklad ob 25-letnici s smelimi načrti za prihodnost Svet kapitala Stanovanjski sklad RS je danes v Ljubljani na zaključni slovesnosti ob 25. obletnici sklada predstavil tekoče projekte in načrte za prihodnost. Cilj sklada do leta 2020 je izgradnja 2000 novih najemnih stanovanj, vizija do leta 2050 pa je, da bi imel sklad 10.000 javnih najemnih stanovanj, je pojasnil direktor sklada Črtomir Remec.

Sorodno





Oglasi