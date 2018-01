Priljubljeni jezikovni portal Fran je ostal brez podpore ministrstva za kulturo. Na ZRC SAZU so v petek prejeli bridek dopis ministrstva s sporočilom, da projekt promocije Frana ni bil uspešen na javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019. Plodovito naprej!