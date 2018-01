Ljutomer - Včeraj zgodaj zjutraj so imeli ljutomerski policisti opraviti s kombijem, nabito polnim ilegalnih prebežnikov. Toda pri zasledovanju vozila avstrijskih registracij, v katerem je ukrajinski voznik prevažal devetnajst ilegalcev, bi med poskusom pobega skoraj prišlo do tragedije. Vse se je k sreči končalo samo z opraskanimi ljudmi in avtomobilsko pločevino in seveda s prijetjem tako vozn