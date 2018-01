Kritični do zakona o zdravstvenem varstvu Dnevnik Koalicijski poslanci, ki so člani parlamentarnega odbora za zdravstvo, so začeli usklajevanje osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrica Milojka Kolar Celarc poslala koalicijskim partnerjem konec leta. Še...

Sorodno

















Oglasi