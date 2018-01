S kom in kdaj se bodo Slovenci pomerili na EP v Varaždinu? Sportal Slovenska reprezentanca se je z zmago nad Črno goro uvrstila v drugi del evropskega prvenstva, ki ga bo med petkom in torkom igrala v Varaždinu. Njeni nasprotniki bodo Danci, Španci in Čehi. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake od dveh skupin (ena bo igrala v Zagrebu) si bosta priigrali polfinale. Reprezentance so v drugi del prenesle točke, osvojene na medsebojnih tekmah. Slovenija je napredovala...

