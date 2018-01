Sodišče priznalo za 4,1 milijarde evrov terjatev do Agrokorja Svet kapitala Zagrebško sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, je objavilo seznam priznanih in prerekanih terjatev do koncerna Agrokor. Priznanih terjatev je po novem za 31,04 milijarde kun (4,1 milijarde evrov), kar je za 10,4 milijarde kun manj od predloga izredne uprave. Razlika predstavlja terjatve, ki so jih upniki medsebojno prerekali oz. izpodbijali.

Sorodno



Oglasi