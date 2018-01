Hrvati so si močno oddahnili, konec upanja za Srbe Sportal V skupini I se je začel drugi del evropskega rokometnega prvenstva. Hrvati so na prvi v zagrebški Areni po izjemno napeti končnici s 25:23 premagali povprečno Belorusijo in ohranjajo upanje za boj v polfinale. To je uspelo tudi Norvežanom po zmagi nad Srbijo (32:27).

Sorodno















Oglasi