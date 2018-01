Zagreb - »Je, kar je. To je rokomet. Treba je igrati 60 minut, mi pa smo zgolj v prvem polčasu (17:17) pokazali svojo moč in kakovost,« je po porazu Srbov proti Norvežanom (27:32) v uvodnem kolu drugega dela rokometnega evropskega prvenstva na Hrvaškem, s katerim so srebrni z eura 2012 že izpadli iz boja za polfinale, komentiral 31-letni igralec Göppingena Žarko Šešum. Ta je kanček utehe našel v