Banka Slovenije opozarja na tveganja pri trgovanju s kriptovalutami Svet kapitala V Banki Slovenije so pripravili nabor pogostih vprašanj in odgovorov o virtualnih valutah, ki bi jih moral po njihovem mnenju poznati vsakdo, ki se želi ukvarjati s tovrstnimi investicijami. Ob tem opozarjajo, da so s kriptovalutami povezana znatna tveganja in da pravzaprav niti ne gre za valuto, temveč digitalni zapis s špekulativno vrednostjo.

