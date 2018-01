FOTO: To pa je potegavščina: policiste prelisičil z avtomobilom iz snega! 24ur.com Ker je bil zasneženi avtomobil parkiran na območju, kjer je zaradi pluženja parkiranje prepovedano, so na kraj prispeli policisti. Ko so že začeli pisati kazen, pa so le malo bolje pogledali in ugotovili, da pred njimi v resnici ne stoji avtomobil, temveč njegova snežena replika. Za brisalec so vseeno zataknili listek, a namesto kazni zapisali: "Haha, polepšal si nam noč."

