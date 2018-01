Potem ko so na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar v Laškem košarkarji Krke Zlatorog premagali s štirinajstimi točkami razlike, sinoči tudi na povratni tekmi niso imeli težav s tekmeci, ki so jih, kljub temu da so zadnjo četrtino igrali predvsem mladi domači košarkarji, ki so tudi sicer dobili veliko minutažo, ugnali s kar tridesetimi točkami razlike. Tako so se znova uvrstili na finalni turnir, k ...