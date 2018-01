Policisti v Ratečah zasegli nož, poškodovana oseba ni v smrtni nevarnosti 24ur.com Znanih je nekaj podrobnosti o včerajšnjem dogodku v Ratečah, v katerem naj bi sin po sporu zabodel očeta. Policisti so potrdili, da so na kraju dogodka zasegli nož, eno osebo so reševalci odpeljali v bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti.

