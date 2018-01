VIDEO: Se obeta nov škandal na rokometnem EP? Hrvaški selektor vlekel za dres Belurusa v zadnjem nap 24ur.com Osem sekund pred koncem tekme drugega dela rokometnega EP med Hrvaško in Belorusijo so imeli gostje zadnji napad za izenačenje. Artur Karvatski si je skušal izboriti dober položaj, ko ga je povlekel hrvaški selektor Lino Červar. Številni so to potezo označili za škandalozno, hrvaški mediji pa jo primerjajo z incidentom na tekmi med Slovenijo in Nemčijo.

