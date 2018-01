Do slovenskega skakalnega cilja ogromno preprek Sportal Nemško skakalno središče Oberstdorf bo še šestič v zgodovini gostilo svetovno prvenstvo v poletih. Od slovenskih skakalcev se je tu v preteklosti proslavil le Primož Ulaga, ki je bil daljnega leta 1988 srebrn. In takšne medalje bi se v slovenskem taboru, cilj je kakšno pripeljati v domovino, nadvse razveselili tudi letos. A bo konkurentov za tri odličja na posamični in ekipni tekmi ogromno.

