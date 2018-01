Simpatična novozelandska premierka Jacinda Ardern: “Jaz bom premierka in mama!” Politikis Novozelandska premierka Jacinda Ardern je danes sporočila, da pričakuje svojega prvega otroka s partnerjem Clarkom Gayfordom. “Jaz bom premierka in mama, Clarke pa oče, ki bo ostal doma in skrbel za otroka,” je sporočila premierka na Instagramu. Po napovedih naj bi rodila junija. Povedala je, da je svojega partnerja oktobra lani preko Facebooka seznanila, da […]

