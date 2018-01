FOTO: Požar, nesreča, iskanje pogrešane osebe, vse to so dogodki, ko gasilci in policisti združijo m 24ur.com Gasilci in policisti so na Gasilski brigadi Ljubljana izvedli skupno vajo, v kateri so simulirali požar v stanovanjski hiši v prvem nadstropju. Predstavili so postopek vstopanja v goreč objekt, gašenje, reševanje in oskrbo poškodovane osebe ter zavarovanje kraja dogodka. Prav tako so podpisali letni načrt o sodelovanju.

Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jernej Damjan

Mitja Lesjak

Matjaž Mlakar