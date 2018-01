V Črnomlju popoldne še 14,5 stopinje Celzija, nato snežna pošiljka 24ur.com Nizke temperature in sneg so dosegli tudi našo državo. Sneženje na Kočevskem in Notranjskem je ponehalo, v Metliki je zapadlo približno pet centimetrov snega. Ceste pa so ponekod še vedno zasnežene. V Črnomlju so popoldne izmerili 14,5 stopinje Celzija, nato pa je kraj pobelil sneg.

