Lani so na Ljubljanskem gradu zabeležili rekordnih 1.373.319 obiskovalcev, kar je 126.496 obiskovalcev več kot leto prej, so sporočili iz javnega zavoda. Tirna vzpenjača je na letni ravni prvič presegla 500.000 potnikov, v grajskih prostorih se je lani odvilo 530 različnih dogodkov, so zapisali v sporočilu za javnost.