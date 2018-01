Najboljša slovenska judoistka Tina Trstenjak osvojila veliko nagrado Tunisa Politikis Slovenska judoistka Tina Trstenjak je na tekmi za veliko nagrado Tunisa osvojila prvo mesto. V kategoriji do 63 kg je v finalu po zlati točki in dodatnem delu premagala Japonko Aimi Nouči. V tej kategoriji je nastopila tudi Andreja Leški in bila na koncu sedma. Trstenjakova še naprej dokazuje svojo premoč kategorije do 63 kilogramov. […]

