Večerov Bob leta 2017 za izjavo, ki so jo nocoj razglasili v Mariboru, je pripadel poveljniku enot TO pri obrambi Šentilja Srečku Cehnarju za izjavo "Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še stokrat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram?"