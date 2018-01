VIDEO: Hrvaški specialci vdrli v hišo, v kateri so bile zaprte žrtve trgovine z ljudmi Reporter Hrvaška policija je včeraj potrdila, da so zaradi trgovine z ljudmi prijeli po dva državljana Hrvaške in Kitajske. Kot so pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci v Zagrebu, so štirje osumljenci v nezakonitih klicnih centrih v dveh hišah na območju Z

