Jeseničani uspešno, zmaji s porazom Dnevnik Hokejisti SŽ Olimpije so v okviru 34. kroga alpske lige gostovali pri ekipi Sterzing in izgubili z 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). Jeseničani pa so v 32. krogu v gosteh premagali Lustenau s 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

Sorodno







Oglasi