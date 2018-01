V Izoli želijo material iz gradnje drugega tira uporabiti za umetni otok Politikis Na Občini Izola so potrdili namero, da bi material iz gradnje drugega tira uporabili za dolgo načrtovan umetni otok. Podpis dogovora o pripravi regionalnega prostorskega načrta za območje priobalnega pasu med Izolo in Koprom občini namreč odpira tudi formalne pogoje, da se začnejo operativno dogovarjati s pristojnim ministrstvom in družbo 2TDK. Že ob nedavnem podpisu […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni 2TDK

Igor Kolenc Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jernej Damjan

Miro Cerar

Karl Erjavec