FOTO: Na cesto stopile tudi zvezdnice 24ur.com Tudi letos je na cesto stopilo na tisoče žensk, ki so protestirale proti proti nasilju, rasizmu, homofobiji in verski nestrpnosti. Med njimi so bile tudi zvezdnice, ki so glasno povedale, kaj si mislijo o Trumpu, homofobiji in nasilju proti ženskam.

