Osebnost Primorske za leto 2017 je pilot Benjamin Ličer Dnevnik Radio Koper, Televizija Koper in dnevnik Primorske novice so v soboto v sežanskem Kosovelovem domu že trinajstič zapored razglasili osebnost Primorske. To je Benjamin Ličer, ki verjetno več svojega časa preživi v zraku kot na tleh: »Tam je svoboden...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jernej Damjan

Miro Cerar

Karl Erjavec