Nadal v četrtfinalu s Čilićem, v Melbournu ostajata Srebotnikova in Radišičeva Ekipa Španec Rafael Nadal, prvi nosilec uvodnega turnirja za grand slam v sezoni, je v osmini finala premagal argentinskega izzivalca Diega Schwartzmana, ter se bo za preboj v polfinale OP Avstralije v Melbournu udaril s Hrvatom Marinom Čilićem. Tudi med posameznicami je znan prvi četrtfinalni par. To sta Španka Carla Suarez in Danka Caroline Wozniacki.



