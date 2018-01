Nastop Placida Dominga: Legenda in obupne akustične razmere Dnevnik V Stožicah je v soboto nastopil španski operni pevec Placido Domingo. Pel je italijanske operne napeve, španske zarzuele in v drugem delu tudi popevke. Ljudje so ga navdušeno sprejeli kljub slabemu ozvočenju.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Italija

Ljubljana

Španija Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Jernej Damjan

Miro Cerar

Karl Erjavec