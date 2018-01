Novorojenčka, ki je bil že v smrtni nevarnosti, v toaleti našel inštruktor varne vožnje 24ur.com S kakšno stisko se je spopadala mati, da je zavrgla otroka, ki ga je rodila na stranišču Centra varne vožnje na Vranskem? Celjski policisti iščejo razloge za poskus detomora, mater so že izsledili. Zahvala pa gre nedvomno dežurnim v celjski bolnišnici, ki so novorojenčka oskrbeli in poklicali helikopter, ki je otroka prepeljal v ljubljanski klinični center.

