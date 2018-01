Logično, da je na vrhu “Vox populi” lestvice SD, če pa sta Kučan in Janković to “javno mnenje” pred Politikis Po javnomnenjski raziskavi Vox populi, ki jo za Dnevnik in RTVS pripravlja Ninamedia, delo vlade kot uspešno ocenjuje 38,6 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 56,1 odstotka. Če bi bile volitve v nedeljo, bi največ vprašanih, 13,7 odstotka, obkrožilo SD, sledi SDS z 11,9-odstotno podporo. Na vrhu lestvice politikov je Borut Pahor. Če bi bile v […]

Sorodno























Oglasi