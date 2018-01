11 zmag in naslov svetovnega prvaka. Slovenski junak zime, ki se nikoli ni maral izpostavljati. SiOL.net Dejan Košir je eden najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov. Poleg 11 zmag v svetovnem pokalu se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka in podprvaka v paralelnem veleslalomu. Dvakrat je nastopil na olimpijskih igrah in bil leta 2002 na odprtju iger v Salt Lake Cityju tudi nosilec slovenske zastave. Od športne upokojitve leta 2007 se redko pojavlja v javnosti, tokrat je v okviru potovanja slovenske olimpijske bakle, tudi sam je bil med nosilci, naredil izjemo.

