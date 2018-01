Dva slovenska obračuna, brez sprememb v boju za šesto mesto Sportal Hokejisti vodilnega Dunaja so v 42. krogu v soboto gostili Bolzano in tesno izgubili (2:3). Preostale tekme so odigrali v nedeljo. Ken Ograjenšek se je z Gradcem mudil na pomembnem gostovanju v boju za končnico. A pri Salzburgu, pri katerem se je v soboto brez prejetega zadetka izkazal vratar Luka Gračnar, je izgubil s 3:8.

Sorodno

Oglasi