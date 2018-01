Po zlatih globusih nagradah kritikov so minuli vikend v Los Angelesu podelili tudi nagrade Združenja filmskih igralcev. Že 24. tradicionalne podelitve nagrad so se udeležili številnih hollywoodski zvezdniki, rdečo preprogo pa so tudi tokrat zaznamovale prekrasne večerne kreacije, zaradi katerih se letos še toliko bolj veselimo podelitve oskarjev.