Puigdemont prispel na Dansko, Španija zahteva ponovno aktivacijo evropskega pripornega naloga Politikis Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont je kljub grožnjam Španije, da bo od Danske zahtevala njegovo aretacijo, danes prispel na Dansko. Špansko tožilstvo je kmalu zatem sporočilo, da so zahtevali ponovno aktivacijo evropskega pripornega naloga za Puigdemonta, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je tožilstvo zapisalo v sporočilu za javnost, so se za to odločili zaradi kaznivega […]

