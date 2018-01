Rok Tomažin sosedu vrgel petardo v nabiralnik Slovenske novice Je trener fitnesa, ki smo ga lahko spremljali v komentatorski oddaji Od težaka do junaka. Pravi, da je njegova prižnica na Bledu, kjer trenira in k treningom priganja tudi druge. »Za pokoro pa ljudi naženem v izpadnem koraku okoli Blejskega jezera,« se pošali. Garanje Roku, ki je poročen očka treh otrok, ni tuje. Javnost ga pozna tudi pod vzdevkom The Preacher, poleg tega pa zase pravi, da je najbolj smešen lik v svetu fitnesa in človek brez dlake na jeziku.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Mankoč

Jernej Damjan

Anže Kopitar

Domen Prevc

Goran Janus