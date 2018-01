Vrnitev odpisanih v Oberstdorfu Dnevnik Glede na predstave, ki so jih slovenski smučarji skakalci pokazali na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu na treningu, v kvalifikacijah in treh serijah v konkurenci posameznikov, je srebrna kolajna na moštveni tekmi presežek in...

Sorodno





























































Oglasi