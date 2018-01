Nemški in francoski poslanci ob obletnici elizejske pogodbe za poglobitev sodelovanja Dnevnik Nemški in francoski poslanci so danes v Berlinu in Parizu obeležili 55. obletnico podpisa elizejske pogodbe, ki je postavila temelje prijateljstva in sodelovanja med državama. Ob tem so pozvali k tesnejšemu sodelovanju, nemški poslanci pa so tudi...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Berlin

Francija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Tone Peršak

Primož Brezec

Alenka Bratušek